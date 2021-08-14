В Иркутской области рецидивист изнасиловал школьницу после убийства ее семьи

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Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тайшета в Иркутской области, который подозревается в двойном убийстве и изнасиловании несовершеннолетней, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 12 августа. Сообщается, что рецидивист пришел в гости к дяде 13-летней школьницы. Мужчины поругались, в результате чего гость убил молотком 48-летнего хозяина дома. После этого злоумышленник расправился с его 74-летней матерью и спрятал тела в сарае.

Наконец, мужчина набросился на находившуюся в доме девочку и надругался над ней. Педофил удерживал девочку в помещении. На место происшествия прибыли полицейские, которые освободили школьницу и задержали подозреваемого.

Известно, что ребенка доставили санавиацией в Иркутск из Тайшета, ей может понадобиться консультация психиатра.

Ранее россиянин привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство.