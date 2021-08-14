21.9 C
Рязань
Суббота, 14 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Иркутской области рецидивист изнасиловал школьницу после убийства ее семьи

Никита Брыкин
В Иркутской области рецидивист изнасиловал школьницу после убийства ее семьи
- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тайшета в Иркутской области, который подозревается в двойном убийстве и изнасиловании несовершеннолетней, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 12 августа. Сообщается, что рецидивист пришел в гости к дяде 13-летней школьницы. Мужчины поругались, в результате чего гость убил молотком 48-летнего хозяина дома. После этого злоумышленник расправился с его 74-летней матерью и спрятал тела в сарае.

Наконец, мужчина набросился на находившуюся в доме девочку и надругался над ней. Педофил удерживал девочку в помещении. На место происшествия прибыли полицейские, которые освободили школьницу и задержали подозреваемого.

Известно, что ребенка доставили санавиацией в Иркутск из Тайшета, ей может понадобиться консультация психиатра.

Ранее россиянин привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]