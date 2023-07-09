В Иркутске обнаружили труп полуторагодовалой девочки, которую искали месяц

Днём 9 июля в реке Ушаковка у моста в районе торгового центра в Иркутске найдено тело полуторагодовалой девочки, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
Ребёнок пропал 9 июня. Компания взрослых с детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители пили спиртное, дети оставались без присмотра. Полуторагодовалая девочка исчезла.
В течение месяца шли поисковые мероприятия. К сожалению, сегодня девочку обнаружили мёртвой.
Труп направлен на экспертизу. Расследование уголовного дела, по факту причинения смерти по неосторожности, продолжается.