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В Иркутске обнаружили труп полуторагодовалой девочки, которую искали месяц

7info
Фото: СК России по Иркутской области

Днём 9 июля в реке Ушаковка у моста в районе торгового центра в Иркутске найдено тело полуторагодовалой девочки, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Ребёнок пропал 9 июня. Компания взрослых с детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители пили спиртное, дети оставались без присмотра. Полуторагодовалая девочка исчезла.

В течение месяца шли поисковые мероприятия. К сожалению, сегодня девочку обнаружили мёртвой.

Труп направлен на экспертизу. Расследование уголовного дела, по факту причинения смерти по неосторожности, продолжается.

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