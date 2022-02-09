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Среда, 9 февраля, 2022

В Иркутске дом архитектора Павлова на улице Байкальской изуродовали сайдингом

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В Иркутске дом архитектора Павлова на улице Байкальской изуродовали сайдингом

Александр Ильин
Фото: соцсети / Саша Масник /
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В Иркутске во время капитального ремонта здание известного архитектора Владимира Павлова на улице Байкальской изуродовали сайдингом. Фотографию дома 241а, блок «г», опубликовала в Facebook пользовательница Саша Мясник. 

«Ну какой же кошмар. Вы только посмотрите. Потрясающее уродство», — написала она.

Девушка написала, что дом строили для работников релейного завода по проекту Павлова. Вместе с другими зданиями он образует ансамбль в стиле необрутализма.

Как пишет издание «Глагол. Иркутское обозрение», местные активисты направили запрос в мэрию, указав, что по закону облицовка исторических зданий сайдингом запрещена. 

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Справка: архитектор Владимир Павлов работал в Иркутске в 60-80-е годы XX века. Руководил региональным отделением Союза архитекторов СССР.

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