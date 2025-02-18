В Индии начались съемки фильма «Королек моей любви» с Карибидисом и Галустяном

Телеканал ТНТ сообщил о начале съемок полнометражного фильма «Королек моей любви» (16+) — истории воссоединения семьи в комедийном антураже Болливуда. Локации у съемок самые аутентичные: индийские города Мумбаи, Удайпур и Джодхпур. Автор идеи и сценария — актер и комик Демис Карибидис, он же сыграет в фильме главную роль — парня по имени Рамаш, который был в детстве разлучен со своим братом Шамаром (Михаил Галустян). Также в фильме снимаются Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева и др. Кроме российских актеров, в съемках задействован пул актеров из Индии.

Режиссер проекта — Марюс Вайсберг («Конец славы», «Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе»). Продюсеры — Лика Бланк, Олеся Лубоцкая и Алексей Титов, в авторской группе — Виталий Коломыцев («Отпуск»), Владислав Луценко и Армен Погосян («Демис и Марина»), Евгений Ильин.

Благородный и всеми любимый полицейский Рамаш, благодаря которому в городе Хурмада царит мир и порядок, вступает в борьбу с хитрыми алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает в городе серию преступлений, и Рамаш встает на защиту Хурмады. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар — разлученные в детстве братья. Расследование братьев выводит их на след виновника великого пожара, который унес жизни родителей Рамаша и Шамара. Им оказывается главный меценат и покровитель Хурмады — Сандурлай, с которым им предстоит сразиться.

Реклама

Актер и автор идеи Демис Карибидис: «Старшее поколение получало большой выплеск эмоций, просматривая в советских кинотеатрах и на видеокассетах индийские фильмы. Женщин увлекали драматические перипетии и искалеченные судьбы, а мужчины наслаждались драками и погонями. И на качество никто не обращал внимание. Современная молодежь, наевшись большим количеством яркого, порой бессмысленного контента, хочет, чтоб ее всегда удивляли. Болливуд уже шагнул далеко вперед в кинопроизводстве. Создавая нашу картину, в первую очередь я задумался о том, что можно внести русского в это „болливудское безумие“ красок и экшена. И пришел к выводу, что юмор — это наш конек. В этом нам нет равных в мире. Когда я принес сценарий на канал, Тина Канделаки без колебаний сказала: „Мы обязаны снять это!“ Прошел год трудной подготовки, и вот мы в Индии снимаем наш блокбастер. Будьте уверены, мы привезем вам фильм, который подарит вам фантастические эмоции. А возможно и всему СНГ, а возможно, и миру!»

Режиссер Марюс Вайсберг: «Прочитав сценарий фильма, я понял, что у меня есть настроение снять такую восточную сказку. Она очень тонкая, милая, хорошо написанная, поэтому я решил присоединиться к проекту. Болливудское кино, на мой взгляд — это такой своеобразный импрессионизм. И драматургия, и визуальный ряд — все подчиняется в первую очередь эмоциям, а логика нестандартна. И этим мне очень интересен язык болливудского кино. То, что мы снимаем восточную сказку с нашими прекрасными артистами, даст фильму четко сработать на нашу аудиторию. Наши актеры, русский язык, множество пасхалок и отсылок к российской культуре дадут возможность воспринять фильм именно в нашем культурном контексте. Болливуд — это не шутки, это серьезный бизнес. На нашу площадку приезжает группа из Мумбаи, опытные люди, которые работают скоординированно, поэтому все наши масштабные задумки реализуются молниеносно. Они не боятся никаких изменений, и это производит впечатление. Конечно, не обходится без трудностей перевода, на площадке мы говорим на трех языках — хинди, английском, русском».

Фото: ТНТ

Актер Михаил Галустян: «Конечно, старшее поколение в нашей стране хорошо помнит болливудские фильмы вроде „Танцора Диско“ с Митхуном Чакраборти и многие другие. Они были сверхпопулярными, наверное, в том числе и потому, что показывали зрителю вселенную, в которой все выкручено на максимум: любовь до гроба, изощренное предательство и т. д. Мы решили подумать, а что будет, если к этой яркой картине эмоций добавить еще и юмор, причем наш, с русской душой. А чтобы максимально погрузить зрителей в атмосферу восточной сказки, отправились в Индию, где большой командой мы снимаем будущий блокбастер со всеми его элементами — драматической историей в центре, множеством шуток, а также с особенной хореографией».

Продюсер Лика Бланк: «Хурмада — это выдуманная, сказочная вселенная. Когда мы думали о том, где снимать проект, мы рассматривали разные варианты. Но в большом кино есть особенность: даже если история сказочная, градус правды в ней должен быть, чтобы люди в нее поверили. И мы решили поехать в Индию и здесь воссоздавать Хурмаду вместе с большой международной командой. Мы в плотной связке работаем с индийскими коллегами, а также с китайцами и колумбийцами. Это очень интересный опыт. Я считаю, что сейчас наступило время новых киновселенных, их создание — это перспективная история и с точки зрения коммерческого потенциала. В нашем фильме есть все ее составляющие — актерский ансамбль, колорит, танцы, музыка и посыл, что в финале будет хорошо. Это очень нужно зрителям во всем мире».