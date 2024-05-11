В июне в отелях Рязани будет выгодно отдыхать, сообщают эксперты

Рязань вошла в список российских городов с наиболее бюджетным заселением в трёхзвёздочный отель в июне. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Эксперты выяснили, что в первый месяц лета наиболее бюджетно получится отдохнуть в Иванове. Здесь за сутки в отеле категории три звезды в среднем нужно будет заплатить 1,5 тысячи рублей. Почти столько же стоит жилье в Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону.

Чуть дороже обойдется отдых в Новосибирске, Перми, Рязани, Саратове и Краснодаре. Здесь сутки в трехзвездочном отеле обойдутся примерно в две тысячи рублей.

За 2,5 тысячи рублей можно найти гостиницу в Москве и Туапсе. Немного дороже стоят номера в отелях Самары, Тюмени, Волгограда и Пскова.

Также в июне достаточно бюджетно обойдется номер в отеле Уфы, Вологды, Владимира, Ессентуков, Санкт-Петербурга и Иркутска.