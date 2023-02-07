Вторник, 7 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В ходе рейдов в выходные дни в Рязанской области раскрыто 39 преступлений

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники УМВД по Рязанской области в ходе рейдов в минувшие выходные дни пресекли 1691 административное правонарушение и раскрыли 39 преступлений.

Из оборота изъято 486 литров алкоголя, который реализовывался с нарушениями российского законодательства, а также 20 485 пачек нелегально продававшейся табачной продукции.

Полицейские задержали двух граждан, находившихся в федеральном розыске.

Правоохранители в целях профилактики телефонного и интернет-мошенничества жителям и гостям региона вручали памятки.

В ходе рейдов в выходные дни в Рязанской области раскрыто 39 преступлений
В ходе рейдов в выходные дни в Рязанской области раскрыто 39 преступлений
В ходе рейдов в выходные дни в Рязанской области раскрыто 39 преступлений

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