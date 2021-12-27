-11.9 C
Рязань
Понедельник, 27 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Хабаровском крае в 30-градусный мороз на улице нашли раздетого ребёнка

Александр Ильин

В городе Амурск Хабаровского края водитель скорой помощи обнаружил около дома на проспекте Мира блуждающего ребёнка без какой-либо одежды и обуви, сообщает КП. 

Как пояснил работник скорой, бригада приехала на вызов. Пока фельдшер ходил в квартиру, водитель заметил на улице полностью раздетого мальчика и поспешил обогреть его в салоне, после чего отвёз в больницу. Спасение малыша попало на видео. 

Выяснением обстоятельств инцидента сейчас занимаются в прокуратуре и следственном комитете. 

Реклама

По предварительным данным, в тот день мама малыша ушла к родителям помогать с ребёнком, отец крепко спал. Старшая сестра, уходя в школу, забыла закрыть дверь и мальчик вышел на улице, зайти обратно у него не получилось: растерялся и испугался. Отец проснулся около 9:00. Обнаружив пропажу сына, позвонил в полицию, где ему сообщили, что ребёнок находится в больнице.

Младенец отморозил стопы, однако повреждения не критичны. По словам врачей, он провёл на улице около 20 минут. Сейчас малыша уже выписали. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,859ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img