В Хабаровском крае в 30-градусный мороз на улице нашли раздетого ребёнка

В городе Амурск Хабаровского края водитель скорой помощи обнаружил около дома на проспекте Мира блуждающего ребёнка без какой-либо одежды и обуви, сообщает КП.

Как пояснил работник скорой, бригада приехала на вызов. Пока фельдшер ходил в квартиру, водитель заметил на улице полностью раздетого мальчика и поспешил обогреть его в салоне, после чего отвёз в больницу. Спасение малыша попало на видео.

Выяснением обстоятельств инцидента сейчас занимаются в прокуратуре и следственном комитете.

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По предварительным данным, в тот день мама малыша ушла к родителям помогать с ребёнком, отец крепко спал. Старшая сестра, уходя в школу, забыла закрыть дверь и мальчик вышел на улице, зайти обратно у него не получилось: растерялся и испугался. Отец проснулся около 9:00. Обнаружив пропажу сына, позвонил в полицию, где ему сообщили, что ребёнок находится в больнице.

Младенец отморозил стопы, однако повреждения не критичны. По словам врачей, он провёл на улице около 20 минут. Сейчас малыша уже выписали.