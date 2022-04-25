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Понедельник, 25 апреля, 2022

В хабаровской школе завуч вырвал клок волос у девятиклассницы

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В хабаровской школе завуч вырвал клок волос у девятиклассницы

Александр Ильин

В хабаровской школе № 58 завуч вырвал клок волос у 15-летней ученицы девятого класса из-за забытой сменной обуви, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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Завуч, заметив отсутствие сменки, сделал подростку замечание и отправил домой. Но девочка ослушалась и через некоторое время попыталась снова зайти в школу в грязной обуви. После завуч схватил ученицу за волосы и поволок к выходу. 

Мать школьницы заявила, что уже написано заявление в полицию. 

В мэрии Хабаровска посчитали действия завуча недопустимыми. Мужчину уволят, директору школы объявят дисциплинарное взыскание.

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