В Хабаровске в заброшенном здании, известном как «Дом архитектора» или «Башня Инфиделя», обнаружили безжизненное тело 19-летнего Дамира. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».

Молодой человек перестал выходить на связь 28 октября. Последний раз его видели в Южном районе города. Спустя двое суток труп был найден на другом конце Хабаровска — в старом заброшенном доме у берега Амура.

«Дом архитектора» окружён мрачной репутацией и пугающими легендами. Люди часто говорят о мистических происшествиях, сатанинских обрядах и трагических инцидентах. Это место притягивает любителей острых ощущений, и, к сожалению, иногда становится смертельно опасным.

Дамира обнаружили в одной из комнат здания. Как сообщили источники, его смерть стала результатом несчастного случая — парень получил серьёзную травму, оступившись на опасной конструкции.

Заброшенное здание давно привлекает молодёжь, охотников за адреналином и любителей городских легенд, особенно в преддверии Хэллоуина. Известно, что Дамир тоже увлекался посещением подобных мест, последняя прогулка стала для парня роковой.