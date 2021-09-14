В Хабаровске незаконно сжигают медицинские отходы

Компания «Утилитсервис» в Хабаровске начала незаконно сжигать опасные медицинские отходы, пишет КП со ссылкой на видео в социальных сетях.

На кадрах видно, как из здания ангара, принадлежащего утилизационной компании, идёт черный дым. По словам местных жителей, едкий запах разносится по всей округе, в которой расположен частный жилой сектор. Люди уже начали жаловаться на головные боли, кашель и слезоточивость.

«Просто невозможно работать. Смотрите, какие у них выбросы валят. Вот как только ветер дует в нашу сторону, аж невозможно дышать», — комментирует автор ролика.

В Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю заявили, что будут рассматривать поданную жалобу.