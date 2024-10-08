В Хабаровске 56-летняя женщина вышла из больницы и исчезла

В Северном районе Хабаровска 56-летняя женщина вышла из здания больницы, и больше ее никто не видел, пишет КП.

По данным издания, ее ищут со 2 октября. Как рассказал источник, пациентку положили в городскую больницу №10 из-за ухудшения здоровья. Однако в тот же день она покинула медицинское учреждение.

«Осознавала ли женщина свои действия, когда покидала больницу – загадка», – говорится в публикации.

Волонтеры допустили, что исчезнувшая может быть дезориентирована и ей нужна помощь.

На момент исчезновения на женщине была яркая красная куртка, черные спортивные штаны, синяя толстовка. У нее карие глаза и короткие седые волосы. Телосложение худощавое, невысокий рост – 158 сантиметров.