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В Гвардейском сквере установят стенды с фотографиями погибших рязанцев

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Стенды с фотографиями погибших бойцов установят в Гвардейском сквере. Решение принято на заседании регионального отделения Комитета семей воинов Отечества.

В работе приняли участие руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева, представители министерства территориальной политики Рязанской области, регионального отделения Комитетов семей воинов Отечества.

В ходе заседания было отмечено, что проект «Гордость Рязанской земли: 137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский полк ордена Красной Звезды» направлен на сохранение исторической памяти о подвиге воинов-рязанцев. В его рамках в 2023–2024 годах будет реализован комплекс патриотических мероприятий, который включает проведение кинопоказов, концертов, уроков мужества и установку в Гвардейском сквере электронного экрана, на котором будут демонстрировать ролики, посвященные бойцам, погибшим в спецоперации. В рамках проекта на аллее также высадят деревья.

— На электронном экране будут показываться портреты погибших ребят. Собирая материал, мы выходим на семьи военных, которые дают свое согласие на размещение портретов их сыновей, мужей на этом экране для того, чтобы увековечить их память. Рязанцы должны видеть лица героев, знать об их подвиге. Кроме того, на экране будет и другая патриотическая информация для воспитания молодежи, – отметила заместитель руководителя Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова.

По инициативе регионального отделения КСВО в Гвардейском сквере также установят стенды с фотографиями погибших в Афганистане, на Северном Кавказе и в ходе проведения СВО. Информацию было предложено разместить и в других общественных пространствах Рязани.

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