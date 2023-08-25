В Гвардейском сквере установят стенды с фотографиями погибших рязанцев

Стенды с фотографиями погибших бойцов установят в Гвардейском сквере. Решение принято на заседании регионального отделения Комитета семей воинов Отечества.
В работе приняли участие руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева, представители министерства территориальной политики Рязанской области, регионального отделения Комитетов семей воинов Отечества.
В ходе заседания было отмечено, что проект «Гордость Рязанской земли: 137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский полк ордена Красной Звезды» направлен на сохранение исторической памяти о подвиге воинов-рязанцев. В его рамках в 2023–2024 годах будет реализован комплекс патриотических мероприятий, который включает проведение кинопоказов, концертов, уроков мужества и установку в Гвардейском сквере электронного экрана, на котором будут демонстрировать ролики, посвященные бойцам, погибшим в спецоперации. В рамках проекта на аллее также высадят деревья.
По инициативе регионального отделения КСВО в Гвардейском сквере также установят стенды с фотографиями погибших в Афганистане, на Северном Кавказе и в ходе проведения СВО. Информацию было предложено разместить и в других общественных пространствах Рязани.