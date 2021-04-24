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Суббота, 24 апреля, 2021
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В Гусь-Хрустальном во время субботника молнией убило чиновницу

Никита Брыкин
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Следователи проводят проверку по факту гибели 60-летней женщины в городе Гусь-Хрустальном, сообщает Зебра ТВ.

Инцидент произошел 23 апреля. По предварительным данным, в сотрудницу предприятия «Служба единого заказчика» во время уборки в парке «Сказка» ударила молния.

По словам местных жителей, сотрудники местной администрации убирались в парке в рамках месячника по уборке и благоустройству.

Администрация города опубликовала слова соболезнования семье погибшей в результате несчастного случая. Выяснилось, что речь идет о главном специалисте отдела капитального строительства «Службы единого заказчика» Ольге Новской.

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