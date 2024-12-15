В Грузии избран новый президент: Михаил Кавелашвили возглавит страну

Михаил Кавелашвили, бывший депутат парламента трех созывов, стал новым президентом Грузии. Его кандидатура была поддержана 224 членами коллегии выборщиков. Это первый случай в современной истории страны, когда президента избрали не прямым голосованием, а через коллегию выборщиков, состоящую из 300 человек.

Выборы прошли 14 декабря на фоне протестов у парламента страны. Среди митингующих появилась действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Центральная избирательная комиссия Грузии подтвердила результаты, несмотря на бойкот со стороны оппозиции, которая отказалась участвовать, назвав власти нелегитимными. Кавелашвили был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» в конце ноября и стал единственным кандидатом.

Карьера Михаила Кавелашвили

Михаилу Кавелашвили 53 года. До политической карьеры он был известным футболистом, выступал за тбилисское «Динамо», владикавказскую «Аланию» и английский клуб «Манчестер Сити». В составе сборной Грузии он провел 46 матчей и забил 9 мячей. После завершения спортивной карьеры Кавелашвили активно занялся политикой, став депутатом от «Грузинской мечты» в 2018 году.

Реакция общества и инаугурация

Инаугурация нового президента запланирована на 29 декабря. Пока общество разделено в оценке нового главы государства. Сторонники Кавелашвили считают его опытным лидером, способным укрепить стабильность в стране, тогда как оппозиция продолжает заявлять о нелегитимности правящей партии.

Ожидается, что новый президент в первую очередь займется укреплением международных связей Грузии, а также вопросами внутренней реформы политической системы, учитывая критику со стороны оппозиции и международного сообщества.