В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина отметили 58-летие со дня открытия

В прошедшую субботу, 29 июля, в музее-заповеднике Есенина прошли торжественные мероприятия в честь 58-летия со дня открытия.

В ходе мероприятий, сообщает сайт правительства Рязанской области, гости возложили цветы к памятнику С.А. Есенину на родительской усадьбе, сотрудникам музея вручили награды за высокий профессионализм и многолетнюю работу.

Для гостей праздника выступили песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» и Заслуженная артистка России Екатерина Гусева, а также показали театрализованные зарисовки «Ожившие воспоминания».

Сегодня музей-заповедник Сергея Есенина отмечает свое 58-летие. Знаковое место: потрясающая природа, уникальные исторические экспозиции и удивительная энергетика, — написал губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграмм-канале.

Министр культуры Рязанской области Марина Кауркина подчеркнула, что музей-заповедник С.А. Есенина является символов региона и его поэтическим сердцем. Как сказала министр, правительство Рязанской области делает многое для сохранения самобытности есенинского края и создания в музее-заповеднике современных и комфортных условий.

Отмечается, что в преддверии годовщины музей-заповедник обновил сайт – теперь там работает раздел с афишей мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте».