В Госдуме заявили об отсутствии оснований для новой мобилизации в России

В настоящее время в России нет причин для проведения новой мобилизации. Об этом заявил «Абзацу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от Рязанской области Андрей Красов. Так парламентарий прокомментировал высказывания генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, предложившего мобилизовать до миллиона человек для усиления армии.

По словам депутата, ситуация находится под контролем, а все задачи по комплектованию подразделений выполняются в рамках планового набора. Граждане самостоятельно заключают контракты на военную службу с Минобороны, Росгвардией и другими структурами. Красов подчеркнул, что военкоматы справляются с поставленными задачами.

«Предпосылок для мобилизации никаких нет. Сегодня формирование подразделений осуществляется за счёт добровольцев по контракту», — отметил он.

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В сентябре 2022 года, в стране проводилась частичная мобилизация. Она была объявлена президентом России Владимиром Путиным в связи с необходимостью укрепить линию фронта в зоне СВО. Мероприятие охватило десятки тысяч граждан.

В марте 2025 года президент сообщил, что Минобороны рассматривает возможность ротации тех, кто был направлен в зону боевых действий в числе первых. Эта инициатива направлена на поддержку военнослужащих и обеспечение необходимой боеспособности подразделений.

На сегодняшний день никаких решений о повторной мобилизации не принято, подчеркивают в Государственной думе.