Четверг, 23 мая, 2024

В Госдуме предложили расширить возможности «Пушкинской карты»

Автор: 7info

Опубликовано

Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Для развития программы «Пушкинская карта» необходимо разрешить оплачивать междугородний проезд до учреждений культуры, а также переносить неиспользованные средства на следующий год, считает лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Политик обратил внимание на информацию, что на конец 2023 года учащиеся смогли израсходовать лишь четверть положенных средств.

«Несмотря на бодрые отчеты Минкульта, очевидно, что программа не реализуется так, как могла бы. Подход, что это „лучше, чем ничего“, неприемлем — надо делать лучше, чем есть. Но при действующих ограничениях и с учетом нехватки учреждений культуры в регионах рассчитывать на прорыв не приходится», — констатировал лидер СРЗП.

Он напомнил, что по итогам каждого года неизрасходованные средства сгорают, потому что «так удобно чиновникам». Социалисты давно предлагают дать школьникам и студентам возможность накапливать средства.

«Однако главная проблема в том, что ребятам из поселков и райцентров просто некуда сходить, кроме как в местную библиотеку, Дом культуры и в лучшем случае в краеведческий музей! Дорогу до крупных городов никто не оплачивает!» — напомнил парламентарий.

«Надо разрешить тратить средства Пушкинской карты на междугородний проезд и при этом обязательно увеличить ее лимит. Это будет стимулировать учащихся ехать не только в крупные центры, но и в обратном направлении, — уверен Сергей Миронов. — Одновременно нужно расширять программы поддержки молодежи в государственных транспортных компаниях, включая РЖД».

Лидер СРЗП напомнил, что по аналогии с Пушкинской картой партия предлагает ввести Гоголевскую карту для покупки книг и Тютчевскую карту для семей с детьми от 4 до 14 лет.

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