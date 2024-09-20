В Госдуме предложили расценивать нападение на учителя как нападение на представителя власти

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал ввести административную ответственность за оскорбление учителя, а нападение на педагогов юридически расценивать как нападение на представителя власти.

Накануне в одной из школ Челябинска отец ученика пришел в школу и при детях начал угрожать учителю математики. Ему не понравилось, что педагог не разрешал его сыну пользоваться мобильным телефоном на уроке, на перемене, а также общаться на иностранном языке. После инцидента женщине стало плохо, и её госпитализировали в больницу с инсультом.

«Ситуация вопиющая. Надеюсь, что правоохранительные органы проведут непредвзятую проверку по данному факту и дадут соответствующую оценку произошедшему. Вместе с этим предстоит разобраться, почему посторонний и неадекватный человек во время уроков проник в школу и, по сути, устроил нападение на учителя? Почему его пропустили? Как администрация регулирует пропускной режим в учебном заведении? Вопросов много, и все они в очередной раз свидетельствуют о необходимости срочной передачи охраны школ в ведение подразделений Росгвардии», – заявил Сергей Миронов.

Он также напомнил, что партия «Справедливая Россия – За правду» неоднократно предлагала решить вопрос с ужесточением ответственности за оскорбление учителей.

«Государство должно защитить честь и достоинство педагогов! Ситуация критическая, особенно с учётом многочисленных хамских выходок, которые позволяют себе родители и ученики в адрес учителей. Такие жалобы от педагогов я слышу на каждой встрече с педагогами. Они справедливо отмечают, что нынешнее российское законодательство защищает учеников и абсолютно игнорирует интересы преподавателей. Под служебную или прокурорскую проверку учителя могут попасть буквально по каждому чиху родителей. При этом правоохранительная система абсолютно игнорирует чаяния преподавателей, страдающих от самой настоящей травли, которую позволяют себе школьники и их родители», – отметил лидер СРЗП.

«Ученики хорошо осведомлены о своей безнаказанности. О бесправии учителей знают и выпускники педагогических вузов, и во многом именно поэтому они отказываются идти работать в школу после окончания института. Именно поэтому в купе с низкими зарплатами педагогов мы наблюдаем острую нехватку учителей», – добавил парламентарий.

«Считаю, что для решения проблемы «школьного хамства» нужно принимать экстренные и радикальные меры. Подобные выходки родителей должны подпадать под административную ответственность. В свою очередь, учителей нужно приравнять к госслужащим, а нападение и угрозы должны расцениваться как нападение на представителя власти со всеми вытекающими последствиями», – считает глава фракции СРЗП.

«Неадекватные родители должны нести ответственность за хамские выходки в отношении педагогов. Партия «Справедливая Россия – За правду» будет держать произошедшую ситуацию на контроле. Мы не позволим оскорблять школьных учителей!» – заключил Сергей Миронов.