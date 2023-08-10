В Госдуме поддержали идею перенести склады и магазины пиротехники дальше от домов

В связи со взрывом в Сергиевом Посаде в России предложили строить дальше от жилых домов заводы, магазины и места массового хранения пиротехники.

Такую идею озвучил активный участник стримов «Народного фронта» Сергей Костеренко. Его инициативу поддержал и член комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

Костеренко отметил, что места производства и хранения пиротехники надо переносить дальше от жилых домов, чтобы обезопасить людей.

«Разумеется, удобнее их располагать ближе к местам сбыта, но все же с точки зрения безопасности такие склады лучше размещать в строго отведенных местах вдали от жилых кварталов», – передает его слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Андрей Альшевских, в свою очередь, подчеркнул, что все обстоятельства взрыва в Сергиевом Посаде еще предстоит выяснить:

«Да, здесь вопрос в том, были ли соблюдены все меры безопасности, можно ли было размещать такой объем пиротехники на территории предприятия, да еще и расположенного вблизи жилых домов».