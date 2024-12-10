В Госдуме не согласились с утверждением, что в России «ребёнок кормит себя сам»

В Госдуме не согласились с утверждением зампреда правительства Рязанской области Натальи Суворовой, что в России «ребёнок кормит себя сам». Об этом пишет «Абзац».

Ранее Суворова рассказала о мерах государства, направленных на поддержку семей с детьми. Среди них, федеральный и региональный материнские капиталы, пособия по беременности.

По мнению председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, для многих семей такие меры поддержки недоступны. Воспитание детей ложится на плечи родителей.

Остатина отметила, что единое пособие по беременности получает лишь один родитель из трёх.

— Получается, если следовать логике зампредседателя правительства [Суворовой], двое из трёх детей обречены государством на голодание, — цитирует депутата «Абзац».

Политик считает, что говорить о том, что государство кормит детей в России неправильно.