В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ

Осенью 2021 года комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи. Об этом «Известиям» сообщили в комитете. Расходы на оплату коммуналки, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Проект предполагает поэтапный переход: с 2023 года снижение порога до 18% и с 2025 до — 15%. После снижения планки право на помощь получат еще более 1 млн семей. Сейчас ее получают примерно 3 млн, и на это ежегодно уходит более 70 млрд рублей.
Как ранее писали «Известия», в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15-21%, а в трех субъектах — менее 15% (например, в Москве и Петербурге).
При снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране, дополнительно понадобится около 30 млрд рублей ежегодно, оценил депутат Госдумы VII созыва Илья Осипов.
Выделение субсидий на оплату ЖКУ — это полномочие регионов, но поскольку условия проживания в субъектах отличаются, они сами устанавливают стандарт стоимости услуг и нормативы площади для определения размера субсидий, сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Но выделять регионам деньги — не совсем правильно для бюджета. Разумнее будет предоставить полномочия субъектам принимать решения по субсидиям, добавил он.
В Минфине «Известиям» сообщили, что законопроект на рассмотрение в ведомство не поступал. В случае его поступления, он будет рассмотрен в установленном порядке, сообщили в министерстве.
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