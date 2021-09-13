В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ

Осенью 2021 года комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи. Об этом «Известиям» сообщили в комитете. Расходы на оплату коммуналки, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Проект предполагает поэтапный переход: с 2023 года снижение порога до 18% и с 2025 до — 15%. После снижения планки право на помощь получат еще более 1 млн семей. Сейчас ее получают примерно 3 млн, и на это ежегодно уходит более 70 млрд рублей.

Как ранее писали «Известия», в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15-21%, а в трех субъектах — менее 15% (например, в Москве и Петербурге).

При снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране, дополнительно понадобится около 30 млрд рублей ежегодно, оценил депутат Госдумы VII созыва Илья Осипов.

Выделение субсидий на оплату ЖКУ — это полномочие регионов, но поскольку условия проживания в субъектах отличаются, они сами устанавливают стандарт стоимости услуг и нормативы площади для определения размера субсидий, сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Но выделять регионам деньги — не совсем правильно для бюджета. Разумнее будет предоставить полномочия субъектам принимать решения по субсидиям, добавил он.

Решение, как осуществить поэтапный переход, сейчас готовим. Это даст совокупную экономию 25 млрд рублей для жителей за счет понижения этого процента порога оплаты услуг ЖКХ, — рассказал Сергей Пахомов.

В Минфине «Известиям» сообщили, что законопроект на рассмотрение в ведомство не поступал. В случае его поступления, он будет рассмотрен в установленном порядке, сообщили в министерстве.

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