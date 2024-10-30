Среда, 30 октября, 2024
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В Горроще 30 октября произошло масштабное отключение электричества

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от jannoon028 на Freepik

В среду, 30 октября, в 11:43 в микрорайоне Горроща а Рязани в результате срабатывания автоматической защиты электроснабжения произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС.

Электричество отключено на следующих улицах: Пушкина, Татарская, Братиславская, Островского, Полетаева, Дзержинского, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 6-я Линия, Гагарина, Ленинского Комсомола, Островского, Островского проезд, Стройкова, Толстого.

Ремонтная бригада выехала на место, подачу электричества обещают восстановить в течение 4 часов.

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