Среда, 22 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В главке МЧС по Рязанской области сообщили о фейковых объявлениях воздушной тревоги в российских регионах

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Источник: ГУ МЧС России по Рязанской области ВКонтакте

В Главном управлении МЧС по Рязанской области предупредили о появлении фейковых объявлений воздушной тревоги в регионах России и якобы угрозе ракетного удара.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, эти сообщения не соответствуют действительности. Граждан призвали следить за информацией в официальных источниках.

Тревожная информация прозвучала в эфире коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны. Это стало следствием хакерской атаки на сервера ряда радиостанций.

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