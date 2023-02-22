В главке МЧС по Рязанской области сообщили о фейковых объявлениях воздушной тревоги в российских регионах

В Главном управлении МЧС по Рязанской области предупредили о появлении фейковых объявлений воздушной тревоги в регионах России и якобы угрозе ракетного удара.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, эти сообщения не соответствуют действительности. Граждан призвали следить за информацией в официальных источниках.

Тревожная информация прозвучала в эфире коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны. Это стало следствием хакерской атаки на сервера ряда радиостанций.