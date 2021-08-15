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В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии на улице Спортивной в Рязани

Елена Лобанова
В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии на улице Спортивной в Рязани
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В субботу, 14 августа, на улице Спортивной в Рязани столкнулись три автомобиля. В результате пострадали восемь человек. В ГИБДД рассказали подробности произошедшего. 

Все произошло около 15:18 возле дома №2 по Голенчинскому шоссе. По предварительной информации, 38-летний водитель на «Рено Флюенс» ехал с улицы Семашко в сторону Халтурина. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в «Форд Фокус» под управлением 33-летнего мужчины. От удара вторую иномарку отбросило на «Лифан», которым управляла 41-летняя женщина. 

— В ДТП пострадали восемь человек. Водитель и пассажиры «Рено» в возрасте 39, 35 обращались за помощью к медикам. 27-летнего мужчину из «Рено», а также водителя и 24-летних пассажиров «Форд» госпитализировали. В больницу доставили и женщину из «Лифан», — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее появилось видео с моментом ДТП. 

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