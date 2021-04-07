В ФАС рассказали о причинах роста цен на топливо в России

Подорожание нефтепродуктов было вызвано в том числе «резким понижением температур окружающей среды», сказано в письме за подписью начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна от 31 марта (документ есть у «Известий»). Оно адресовано гендиректору АО «Осколнефтеснаб» Александру Масалитину.

Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны, а также в Европе и Азии, указано в письме. Также представитель ФАС указал на снижение предложения топлива на биржевых торгах, соглашение ОПЕК+ и на рост мировых цен на черное золото. Кроме того, в 2020 году цена нефтепродуктов имела высокую волатильность в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечено в документе.

Практически со всем, что оговорено в ответном письме ФАС, мы не согласны, и большинство их доводов у нас вызывает удивление. В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке, — заявил «Известиям» Александр Масалитин.

Он добавил, что сегодня из-за роста оптовых цен на бензин многие независимые АЗС вынуждены работать в убыток, и есть риск их разорения. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), с 11 января по 24 марта 2021 года оптовая цена на АИ-92 выросла на 8,5% до 53,9 тыс. рублей за тонну, сказано в письме ФАС. АИ-95 подорожал 9,1% до 55,7 тыс. рублей за тонну, дизельное топливо — на 10,2% до 49,5 тыс., сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на 42% до 33,2 тыс., указал представитель службы.

В ФАС отметили, что для стабилизации ситуации на топливном рынке ведомство направило в адрес нефтегазовых компаний рекомендации о повышении объемов производства и реализации топлива на внутреннем рынке, а также поручило своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами. На дополнительные вопросы о влиянии низких температур на стоимость топлива в ведомстве не ответили.

Ранее ФАС и Минэнерго выпустили совместный приказ об увеличении минимальных величин продаж нефтепродуктов на биржевых торгах по автомобильному бензину с 10 % до 11 %, по дизельному топливу — с 6 % до 7,5 % от месячного объема производства. Мера позволила нарастить объем предложения на внутреннем рынке, что стабилизировало ситуацию и в моменте приостановило рост оптовых цен, добавили в ФАС. Недавно сообщалось, что кабмин изучает возможность увеличения норматива продажи бензина на бирже до 15%.

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