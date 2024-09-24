Вторник, 24 сентября, 2024

В Европе заявили о резкой смене курса Байдена по Украине

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Президент США Джо Байден намерен провести переговоры, поскольку ситуация на фронте в зоне конфликта на Украине становится всё более напряжённой, а украинские силы истощены. Об этом сообщил один из министров иностранных дел Европейского союза на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, пишет Le Monde.

По словам министра, Байден решил перейти к переговорам, поскольку его политика поддержки Украины «достигла своих пределов».

Ожидается, что Владимир Зеленский прояснит своё видение окончания боевых действий, а «украинский план» станет более реалистичным.

Другой европейский дипломат предположил, что может быть реализован корейский сценарий, предполагающий временное прекращение боевых действий без подписания мирного соглашения, пишет «Московский комсомолец»

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