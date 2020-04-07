Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За время, прошедшее с того исторического момента, членами (ВОЗ) стали 194 государства мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-просветительские мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами. 2018 и 2019 года Всемирный день здоровья ВОЗ посвятил теме всеобщего охвата услугами здравоохранения, чтобы помочь людям составить более полное представление о том, какая поддержка и какие услуги должны быть им доступны и где их можно будет получить. Идея всеобщего охвата услугами здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить всем людям возможность получения качественных услуг здравоохранения в нужном месте и в нужное время – без каких-либо финансовых трудностей.

2020-й объявлен Международным годом работников сестринских и акушерских служб, поэтому мероприятия Дня посвящены жизненно важной роли медицинских сестер и акушерок в охране здоровья людей во всем мире и необходимости укрепления сестринских и акушерских служб.

ВОЗ признает важную роль медицинских специалистов в содействии пониманию руководящими работниками здравоохранения имеющихся у людей потребностей в медицинских услугах, в частности на уровне системы первичной медико-санитарной помощи. Кампания по случаю Дня также может стать для министров здравоохранения и других представителей власти поводом взять на себя обязательство принять меры для устранения пробелов в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения в своих странах, а также подвести итоги уже проделанной работы.

Источник