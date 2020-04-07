На главную В этот день

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За время, прошедшее с того исторического момента, членами (ВОЗ) стали 194 государства мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-просветительские мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами. 2018 и 2019 года Всемирный день здоровья ВОЗ посвятил теме всеобщего охвата услугами здравоохранения, чтобы помочь людям составить более полное представление о том, какая поддержка и какие услуги должны быть им доступны и где их можно будет получить. Идея всеобщего охвата услугами здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить всем людям возможность получения качественных услуг здравоохранения в нужном месте и в нужное время – без каких-либо финансовых трудностей.

2020-й объявлен Международным годом работников сестринских и акушерских служб, поэтому мероприятия Дня посвящены жизненно важной роли медицинских сестер и акушерок в охране здоровья людей во всем мире и необходимости укрепления сестринских и акушерских служб.

ВОЗ признает важную роль медицинских специалистов в содействии пониманию руководящими работниками здравоохранения имеющихся у людей потребностей в медицинских услугах, в частности на уровне системы первичной медико-санитарной помощи. Кампания по случаю Дня также может стать для министров здравоохранения и других представителей власти поводом взять на себя обязательство принять меры для устранения пробелов в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения в своих странах, а также подвести итоги уже проделанной работы.

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Оперативные данные о COVID-19 в Рязанской области

Коронавирус Рязань
По состоянию на 08.30 вторника, 7 апреля, в Рязанской области официально подтверждено 17 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

Рязанская поликлиника организовала колл-центр

Новости Рязани
В поликлинике ГКБ №11 в Рязани для возможной выписки и доставки лекарственных препаратов на дом, в том числе льготным категориям граждан старше...
Узнать больше

В больнице находятся трое рязанцев из 17 с подтвержёднным коронавирусом

Коронавирус Рязань
Всего трое рязанцев из 17, у которых подтверждён коронавирус, находятся в больнице имени Семашко. Остальные проходят лечение дома. Об этом телеканалу ТКР...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в программе Соловьёва

Видео
В понедельник, 6 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов вышел в прямой эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1». 
Узнать больше

Сотрудник рязанской колонии заразился коронавирусом

Новости Рязани
Болезнь проходит в лёгкой форме, госпитализация сотруднику не потребовалась. Вместе с членами семьи мужчина находится на самоизоляции.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения COVID-19. Об этом утром в понедельник, 6 апреля, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Татарстане водитель устроил разборки со скорой, доставленный в больницу пациент умер

Оперативные данные о COVID-19 в Рязанской области

Рязанская поликлиника организовала колл-центр