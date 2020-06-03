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Всемирный день велосипеда

Алексей Агеев
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Всемирный день велосипеда, который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года (резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

Поэтому, основываясь и подтверждая уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который является простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта, ООН поддержало это предложение. А поскольку велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.

Кстати, велосипед, как вид транспорта, используется уже на протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Конструкция «транспорта» была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где и был «презентован» императору. А датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на 2000 метров.

За свою историю это колесное транспортное средство подверглось массе модификаций: «пережило» увеличение и уменьшение переднего колеса, становился тандемом, адаптировался для женщин-велосипедисток, детей и инвалидов… Кстати, производство велосипедов сыграло большую роль в создании технической базы для других видов транспорта, прежде всего мото– и автотранспорта.

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