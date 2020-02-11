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Всемирный день больного

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.

Эту цель Папа Римский определил так: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

В 1991 году Иоанну Павлу II был поставлен диагноз болезни Паркинсона, болезни, о которой узнали значительно позже. Примечательно то, что Папа Римский установил Всемирный день больного через год после известия о своем диагнозе.

Впервые этот День отметили 11 февраля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь (Our Lady of Lourdes), исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

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