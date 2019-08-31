В Новороссийске затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов»

31 августа 1986 года круизный лайнер «Адмирал Нахимов» весь день стоял в порту Новороссийска. На солнцепеке судно сильно нагрелось. Возвратившись в каюты, утомленные многочисленными экскурсиями пассажиры открыли иллюминаторы, чтобы проветрить помещения.

Балкер Петр Васев после столкновения с пассажирским лайнером

В 22 часа корабль отошел от причала. В это время ему навстречу следовал из Канады в Новороссийск балкер «Петр Васев» с грузом зерна.

Балкер Подольск (бывший Петр Васев) после восстановления

В 23 часа 12 минут он столкнулся с «Адмиралом Нахимовым». Корабль получил большие повреждения корпуса, вода хлынула в открытые иллюминаторы, и в течение 10 минут он затонул.

Лайнер Адмирал Нахимов в порту Новороссийска 31 августа в день катастрофы

В результате катастрофы погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа. По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов обоих судов.

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