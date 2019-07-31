В Москве открылся Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне — Лужники)

Московский центральный стадион имени В.И. Ленина в Лужниках неподалёку от Воробьёвых гор (ныне стадион Лужники) был открыт 31 июля 1956 года.

В тот день на его главном спортивном сооружении — «Большой спортивной арене» состоялся грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Свидетелями этого мероприятия стали около ста тысяч зрителей: архитекторов и строителей, инженеров и техников, спортсменов и множество добровольцев, участвовавших в сооружении стадиона.

В тот же день был сыгран товарищеский матч между сборными командами РСФСР и КНР. 5 августа того же года на Большой спортивной арене состоялась церемония открытия крупнейших отечественных спортивных соревнований — Первой Спартакиады народов СССР.

Тогда же был зафиксирован и первый выдающийся спортивный результат: прославленный стайер Владимир Куц, будущий триумфатор Мельбурнской Олимпиады, опередил всех соперников на дистанции 10 000 метров и финишировал с новым всесоюзным рекордом — 28 минут 57,8 секунды. Спустя некоторое время Куц стал автором и первого мирового рекорда, установленного на той же Большой спортивной арене.

С тех пор на стадионе в Лужниках состоялись тысячи соревнований по легкой атлетике, крупнейшие внутрисоюзные и международные футбольные матчи; церемонии открытия и закрытия многих международных спортивных игр, среди которых — семь спартакиад народов СССР, чемпионаты мира и Европы по хоккею, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, самбо, боевым искусствам. Всемирные студенческие игры, Игры доброй воли, Первые Всемирные юношеские игры тоже происходили на Большой спортивной арене. Особое место в этом списке принадлежит XXII Летним Олимпийским Играм в Москве.

Сегодня стадион Лужники — это центральная часть Олимпийского комплекса «Лужники», самый крупный стадион в России и один из самых крупных в мире. Это место проведения не только спортивных мероприятий, но и крупнейших концертов, фестивалей и развлекательных мероприятий. В 2013 году стадион был закрыт на реконструкцию к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Первый матч после реконструкции состоялся 11 ноября 2017 года — сборная России принимала сборную Аргентины и проиграла со счётом 0:1. В 2018 году «Лужники» приняли семь матчей чемпионата мира по футболу FIFA (четыре матча групповой стадии, один матч 1/8 финала, один из полуфинальных матчей и финальный матч).

Источник: https://www.calend.ru/events/2559/