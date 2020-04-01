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В Израиле создана служба внешней разведки «Моссад»

«Моссад» – политическая разведка Израиля, занимающая ведущее место в иерархии специальных ведомств страны, образована 1 апреля 1951 года. Подчиняется премьер-министру страны.

Главная задача «Моссада» – добывание разведывательных данных, их обобщение и анализ. Самостоятельных действий политического характера «Моссад» не предпринимает. Вся собираемая информация после обработки поступает политическому руководству Израиля, которое на основе полученных данных принимает соответствующие решения.

Основной принцип работы – сначала узнать о враге как можно больше, а потом применить силу. Действия «Моссада» носят точечный, локальный характер.

На эмблеме организации изображена менора, являющаяся гербом Государства Израиль, и девиз: «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Вместе с этим, до недавнего времени девизом «Моссад» был другой стих из той же книги: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою».

В «Моссаде» работает всего около 1200 штатных сотрудников, но они опираются на широкий круг добровольных или платных информаторов. Осведомители есть и в Кнессете (парламенте), и в политических партиях, и в газетах страны. Воинских званий сотрудники «Моссада» не имеют.

Кандидатов в «Моссад» отбирают среди людей, имеющих опыт армейской службы. Кроме того, отбор осуществляют среди выпускников высших учебных заведений. Большое значение придается изучению личностных качеств потенциальных сотрудников. У кандидатов не должно быть порочащих связей и темных пятен в биографии, они должны идеально соответствовать требованиям «Моссада».

Деятельность «Моссад» глубоко засекречена и информация об этой спецслужбе и её работе появляется, как правило, либо много лет спустя после событий, либо в результате неудач и провалов. До конца 1990-х официально не разглашалось даже имя начальника службы.

На сегодняшний день «Моссад» считается одной из наиболее эффективных и профессиональных спецслужб в мире.

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