В 1995 году случился пожар в Бакинском метро

Пожар в бакинском метро 28 октября 1995 года — крупнейшая авария в Бакинском метрополитене, а также крупнейший по числу жертв инцидент в истории всех метрополитенов мира. Возгорание случилось примерно в 6 часов вечера.

Согласно главной версии причин трагедии, тяговый двигатель одного из вагонов загорелся, растерявшийся машинист принял ошибочное решение остановить состав в узком тоннеле (5,6 метров высотой, 5 м шириной) между станциями «Улдуз» и «Нариманова» (До станции «Улдуз» оставалось 2 сотни метров). Когда поезд остановился, туннель наполнился дымом, затем машинист сообщил об аварии и потребовал отключить электричество от контактного рельса. Из-за плохой вентиляции и темноты в тоннеле многие пассажиры задохнулись или были раздавлены в панике. Многие получили порезы, разбивая стеклянные окна и двери, чтобы освободиться. Большинство из тех, кто умер в результате пожара, погибли внутри поезда, 40 трупов были найдены внутри туннеля. Несколько человек умерли от поражения электрическим током после того, как они попытались схватить силовые и коммуникационные кабели, чтоб обойти пылающий поезд.

При этом председатель правительственной комиссии по расследованию аварии, первый вице-премьер Аббасов заявил, что главной причиной трагедии является устаревшее оборудование. «…Устаревшая система метро, оставшаяся в наследство от советской эпохи. В советские времена не очень-то заботились о безопасности пассажиров, и поэтому типовые электрички, гоняющие по тоннелям на всём пространстве бывшего СССР, не снабжены надлежащей системой безопасности. В бакинском метро ездят такие развалюхи, в которые просто страшно садиться».

Согласно официально опубликованным данным, в результате пожара погибло 286 пассажиров, в том числе 28 детей, и трое спасателей. Итого 289 человек. Число раненых составило 270 человек, в том числе 69 человек было госпитализировано и 13 находились в тяжёлом состоянии.

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