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Теракт в Болонье

Теракт в Болонье — самый крупный террористический акт, совершённый в Италии после окончания Второй мировой войны.

В субботу 2 августа 1980 года в 10:25 взорвалась бомба, спрятанная в сумке, оставленной в зале ожидания железнодорожного вокзала Stazione di Bologna Centrale в Болонье, состоявшая из смеси тротила и гексогена. Погибло 85 человек, более 200 человек было ранено.

Взрыв был слышен в радиусе многих километров, разрушил большую часть вокзала и задел поезд Анкона—Кьяссо, стоявший на первом пути.

В тот летний день вокзал был полон народа, уезжавшего в отпуск и возвращавшегося домой. Неподготовленный город отреагировал быстро. Не хватало машин скорой помощи, поэтому раненых перевозили в больницы также на автобусах и такси.

Похороны погибших торжественно прошли в основной церкви города, Базилике Святого Петрония, в присутствии президента Сандро Пертини.

Итальянское правительство, будущий президент Итальянской республики Франческо Коссига и полиция первоначально выдвинули предположение, что произошедшее было несчастным случаем, но в дальнейшем внимание следствия обратилось на «Красные Бригады». Желание запутать расследование было видно с самого начала. После долгого и медленного процесса, благодаря инициативе общества родственников жертв теракта, 23 ноября 1995 года неофашистские террористы Валерио Фьораванти и Франческа Мамбро, так и не признавшие своей вины, получили пожизненное заключение. Личо Джелли, Франческо Пацьенца и офицеры военной информационной службы SISMI Пьетро Музумечи и Джузеппе Бельмонте получили приговоры за затягивание расследования. Заказчики теракта остались неизвестны общественности.

В память об убийстве, в ходе работ по перестройке вокзала была сохранена дыра от взрыва в стене и часть оригинального пола. Также не ремонтировались часы на левой стороне вокзальной площади, они всё ещё показывают время взрыва.

2 августа в Италии отмечается как день памяти жертв всех массовых убийств.

По материалам Википедии

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