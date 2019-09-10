Столкновение авиалайнеров над Загребом

Столкновение над Загребом — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в пятницу 10 сентября 1976 года. В небе над Югославией (ныне Хорватия) близ Врбовеца и над радиомаяком Загреба столкнулись авиалайнеры HS-121 Trident 3B авиакомпании British Airways (рейс BE476 Лондон—Стамбул, позывной — Bealine 476) и McDonnell Douglas DC-9-31 авиакомпании Inex-Adria Aviopromet (рейс JP550 Сплит—Кёльн, позывной — Adria 550). В катастрофе погибли все находившиеся в обоих самолётах 176 человек (63 на «Трайденте» (54 пассажира и 9 членов экипажа) и 113 на DC-9 (108 пассажиров и 5 членов экипажа)) и 1 человек на земле. На момент событий (на 1976 год) это было крупнейшее по числу жертв столкновение самолётов в воздухе.

Также эта авиакатастрофа остаётся крупнейшей в истории Югославии (после её распада стала крупнейшей в истории Хорватии) и в истории авиакомпании British Airways (не считая её предшественниц).

HS-121 Trident 3B (регистрационный номер G-AWZT, серийный 2320) был выпущен в 1972 году (первый полёт совершил 26 мая). 6 июня того же года был передан авиакомпании British European Airways (BEA), от которой 1 апреля 1974 года перешёл в авиакомпанию British Airways. Оснащён тремя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Spey 512-5W. На день катастрофы совершил 6952 цикла «взлёт-посадка» и налетал 8627 часов.

McDonnell Douglas DC-9-31 (регистрационный номер YU-AJR, заводской 47649, серийный 741) был выпущен в 1974 году (первый полёт совершил 2 июля под тестовым б/н N54638). 5 марта 1976 года был передан авиакомпании Inex-Adria Aviopromet. Оснащён двумя двухконтурными турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT8D-9A. На день катастрофы совершил 990 циклов «взлёт-посадка» и налетал 1345 часов.

Рейс BE476 вылетел из Лондона в 08:32. На его борту находились 54 пассажира и 9 членов экипажа. После вылета лайнер занял эшелон FL330 (33 000 футов или 10 000 метров) и далее летел на автопилоте на юго-восток.





Рейс JP550 вылетел из Сплита в 09:48. На его борту находились 108 пассажиров (107 из них были немецкими туристами, возвращавшимися после отдыха в Далмации) и 5 членов экипажа.

В небе над Загребом сходились несколько воздушных коридоров, в том числе из Западной Европы в Южную, а также на Ближний Восток и Северную Африку. Также, для удобства, воздушное пространство было поделено на три сектора: нижний (до 7620 метров), средний (от 7620 до 9448 метров) и верхний (выше 9448 метров).

Но при таком оживлённом движении самолётов в центре УВД Загреба ощущалась острая нехватка авиадиспетчеров, которых там работало всего 30 человек, хотя должно было быть вдвое больше. В результате диспетчеры работали по 12 часов. Помимо этого, установленный в 1973 году радар так и не был откалиброван и давал показания с ошибкой до 300 метров. В таких условиях за предыдущие 5 лет в небе над Загребом произошли 32 опасных сближения самолётов, которые чуть было не закончились авиакатастрофами, из-за чего 2 диспетчера были уволены. В результате руководство попросту начало закрывать глаза на постоянные опоздания сотрудников и их отсутствие на рабочих местах.

10 сентября 1976 года в 06:00 на работу заступила утренняя смена диспетчеров под началом 43-летнего Юлио Дайчича. Верхним сектором руководил 28-летний диспетчер Градимир Тасич, а помогал ему 29-летний Младен Хохбергер. В отличие от остальных своих коллег по смене, отдохнувших перед работой, Тасич работал уже третью смену подряд без перерыва. Спустя четыре часа после начала их работы, в 10:00, Хохбергер ушёл искать пропавшего сменщика 34-летнего Ненада Тепежа, и Тасич остался у радара один. В 10:04 на экране радара появился покинувший территорию Австрии рейс BE476 (Trident 3B), находившийся в это время на эшелоне FL330 (10 050 метров) и летевший по курсу 120—122°.

Всего через 3 секунды после своего последнего сеанса связи с Загребом (около 10:14:41), на эшелоне FL330 (10 050 метров), рейс JP550 под углом 122° и с суммарной скоростью около 1700 км/ч врезался в рейс BE476 (DC-9 — курс 353°; Trident 3B — курс 115°). Передней кромкой левого крыла длиной 5 метров DC-9 разрезал кабину пилотов и переднюю часть пассажирского салона «Трайдента», из-за чего сразу погибли все три пилота, а пассажиры в салоне быстро задохнулись от недостатка кислорода. От удара левое крыло DC-9 оторвалось, в результате чего взорвался левый топливный бак. Обломки полетели в левый двигатель, который также взорвался. Разрушаясь в воздухе, DC-9 понёсся к земле на расположенные внизу виноградники. Уцелевший экипаж пытался вывести самолёт из пике, но из-за полученных повреждений это сделать было невозможно. Последние слова, записанные на чёрном ящике, были сказаны вторым пилотом: С нами всё. Прощайте. Прощайте. DC-9 врезался в землю близ Врбовеца и в 26 километрах к северо-востоку от Загреба. Trident 3B из-за прочной конструкции фюзеляжа продержался в воздухе несколько дольше и рухнул на землю в 4 километрах от DC-9.

Полицейский, прибывший одним из первых к месту катастрофы, сообщил, что среди обломков «Трайдента» он обнаружил девочку, которая ещё подавала признаки жизни, но умерла до приезда скорой. Погибли все находящиеся на обоих самолётах 176 человек (63 на Trident 3B и 113 на DC-9), а также 1 человек на земле, который стал 177 жертвой.

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