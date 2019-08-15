Состоялось торжественное открытие Петергофа

Впервые Питерхоф (Петергоф) упоминается в походном журнале царя Петра I в 1705 году, вскоре после закладки на Неве новой столицы России – Питербурха (Петербурга).

Идея создания на близлежащем берегу Балтийского моря загородной резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы грандиозному дворцово-парковому комплексу французского короля Людовика XIV в Версале под Парижем, возникла у Петра в 1714 году. Дошедшие до нас рисунки царя, его указы и пометки на документах подтверждают, что общая концепция планировки подобного ансамбля под Петербургом также принадлежит ему самому.

Стратегическое значение Петергофа состояло и в том, что через него проходила дорога к Ораниенбауму и по паромной переправе в Кронштадт. В процессе строительства, в 1721 году здесь основали специальную мастерскую по обработке мрамора (с 1801 года – Гранильная фабрика).

Ко времени торжественного открытия резиденции (4) 15 августа 1723 года был уже отделан Большой дворец, распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал, действовала часть фонтанов, построены малые дворцы Монплезир и Марли, а также были почти готовы Эрмитаж, более 20 деревянных галерей и павильонов, различные трельяжные ограды.

В первой четверти 18 века близ Нижнего парка образовались поселки строителей и дворцовых служителей: Большая, или Старая, слобода (позднее – Старый Петергоф) и Малая, или Новая, слобода (позднее – Новый Петергоф). В 1762 году Петергофу был присвоен статус города, в 1849 году – уездного города.

Во время Великой Отечественной войны город и дворцово-парковый комплекс сильно пострадали — ведь поблизости проходила линия фронта. В послевоенное время все историко-культурные памятники Петергофа были восстановлены.

Источник: https://www.calend.ru/events/3026/