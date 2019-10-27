Состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали

Еще в конце 19 века лучшие инженерные умы России обдумывали направление первой железной дороги к Тихому океану. В 1889 году полковник генерального штаба Н.А. Волошинов преодолел с небольшим отрядом тысячекилометровое пространство от Усть-Кута до Муи, как раз по тем местам, где сейчас пролегла трасса Байкало-Амурской магистрали (БАМа). И пришел к выводу, что строительство линии по этому направлению технически невозможно. Волошинов трезво осознавал, что ни техники, ни средств для выполнения таких грандиозных работ у России на тот момент не было. Лишь с 1932 года были развернуты проектно-изыскательские работы. После Великой Отечественной войны несколько лет строительство велось силами заключенных Амурлага.

Знаковым пунктом в истории БАМа принято считать постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР за № 561 от 8 июля 1974 года «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». XVII съезд ВЛКСМ объявил строительство Байкало-Амурской Железнодорожной магистрали Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. БАМ стал олицетворением поступательного движения страны вперед, продолжением Днепрогэса, Магнитки, Турксиба, Комсомольска-на-Амуре.

27 октября 1984 года страна отметила официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали.

БАМ – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Строительство основной части железной дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет. Объявленная комсомольской стройкой, она привлекла огромное количество молодых ребят, получивших на этом строительстве ни с чем не сравнимый жизненный опыт. Протяженность БАМа более 4 тысяч километров. Строителям БАМа пришлось выполнить свыше 300 миллионов кубометров земляных работ, построить около 3,5 тысяч искусственных сооружений, в том числе 150 мостов длиной от 100 до 300 метров каждый (а всего мостов – тысячи), соорудить несколько тоннелей, уложить и забалластировать тысячи километров главного пути, построить сотни станций и разъездов.

Почти на всем протяжении трасса проходит по местности, сложной по топографическим и инженерно-геологическим условиям. Она пересекает труднодоступные районы Иркутской области, Бурятии, Читинской и Амурской областей и Хабаровского края на расстоянии 180–500 километров к северу от Транссибирской магистрали. Магистраль пересекает 7 горных хребтов, более 3 тысяч водных преград, в том числе 11 крупных рек. Примерно 65 процентов трассы приходится на районы вечной мерзлоты.

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