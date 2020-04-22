Случился взрыв в Гвадалахаре

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Взрыв в Гвадалахаре – крупное происшествие, произошедшее 22 апреля 1992 года в городе Гвадалахара (второй по величине город Мексики).

По официальным сводкам погибло 206 человек. По оценкам лондонской компании Lloyd’s погибло 252 человека, более 1440 ранено, 15 тысяч остались без крова, было разрушено 450 предприятий, ущерб составил от 300 млн до 1 млрд долларов США.

Существовала версия утечки с фабрики токсичной легковоспламеняющейся (22 градуса — точка возгорания) жидкости на основе гексана, использующейся при производстве растительного масла. Однако расследование выявило, что причина в близком расположении городских коммуникаций. Водопровод пересекался с бензинопроводом. При контакте оцинкованного железа и стали произошла химическая реакция и коррозия. Топливо вытекало из бензинопровода и проникало в воду через отверстие в 1 см в диаметре. Утекло около 600 тыс. литров. Также топливо просачивалось в почву и рядом расположенную трубу канализации.

Незадолго до происшествия в городе строили ещё одну линию метро, и возникла необходимость переноса канализационной трубы: она огибала туннель метро снизу, то есть имела U-образный изгиб. Именно поэтому взрывов было несколько. В зоне изгиба испарения не прокачивались насосом, в итоге они выходили на улицу или образовывали взрывоопасные газовые карманы с разной концентрацией, поэтому взрывы произошли неодновременно. В итоге испарения нигде не могли выйти, кроме как из канализационных люков.

За дни до катастрофы люди жаловались на запах бензина, и исследования выявили 100 % вероятность взрыва, но люди так и не были эвакуированы. Власти по радио отрицали опасность взрыва.

До утра 22 апреля температура на улице была 31 градус по Цельсию. Горячий воздух заставил испарения в канализации подниматься наверх. Искру, возможно, вызвали при работе с люками (удар металла о металл) специалисты, проверявшие источник запаха.

В итоге произошло 4 серии взрывов: на улицах 20 ноября и Ганте; Виолетты; Рио Браво и Рио Нилло; Гонсалес Гайо. Серия взрывов огромной разрушительной силы продолжалась 4 часа 14 минут. Разлом проходил сплошной линией над трубой.

Несколько человек отправили в тюрьму на несколько месяцев. Виновные так и не были объявлены. Бензинопровод был перенесён за город.

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