Родился Василий Стасов

Русский архитектор Василий Петрович Стасов родился 4 августа 1769 года в Москве.

В 1783–1794 годах он служил помощником архитектора в Москве. В 1802–1807 годах стажировался в Европе. В 1808 году Стасов становится архитектором императорского Кабинета.

Построенные им Павловские казармы на Марсовом поле, Спасо-Преображенский и Троицкий соборы, Нарвские и Московские триумфальные ворота, Ямской рынок на Разъезжей улице в Санкт-Петербурге, Провиантские склады в Москве отличаются представительностью, торжественностью архитектурных форм.

В 1824–1832 годах по проекту Василия Петровича Стасова был перестроен бывший епископский дворец в Вильне, ныне Президентура.

Развивая идеи русского ампира, Стасов часто обращался к строгим формам дорического ордера. Он является первым по времени мастером русского национального стиля, предшественником К. А. Тона.

Храм Александра Невского в русской колонии Александровка в Потсдаме (1826 год) работы Стасова – первый из сохранившихся памятников русского стиля. Подобная по стилю Десятинная церковь в Киеве была уничтожена в советский период.

Скончался Василий Петрович Стасов (24 августа) 5 сентября 1848 года в Петербурге.

Источник: https://www.calend.ru/persons/1975/