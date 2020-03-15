Родился Валентин Распутин

Советский и российский писатель, публицист и общественный деятель Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года в крестьянской семье, в селе Усть-Уда Иркутской области. После окончания школы он поступил в Иркутский государственный университет на историко-филологический факультет, работал в молодежной газете внештатным корреспондентом.

После окончания университета он продолжил работу в газетах Иркутска и Красноярска. Писал очерки и рассказы. С 1967 года Валентин Распутин являлся членом Союза писателей.

В том же году в Красноярске увидела свет его первая книга рассказов – «Человек с того света». Лучшие произведения Распутина были написаны в 1970-1980-х годах: «Уроки французского», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Век живи – век люби», «Пожар». Семь его произведений, в том числе «Уроки французского» и «Живи и помни» были экранизированы.

Валентин Григорьевич награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и другими наградами, имеет звание Героя Социалистического труда, является почетным гражданином города Иркутска. Валентин Распутин дважды становился лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии Российской Федерации, а также премий имени Федора Достоевского, Александра Солженицына и Сергея Аксакова и др.

Валентин Распутин жил и работал в Москве и Иркутске. Начиная с 1985 года, он принимал активное участие в общественной жизни страны. Выступал против реформ перестройки. Будучи депутатом Верховного Совета СССР в 1989-1990 годах, он впервые предложил России выйти из Советского Союза. Он подписал известное обращение 43-х «Остановить реформы смерти» в 2001 году. До последнего времени являлся членом Патриаршего совета по культуре (Русская православная церковь), в Иркутске содействовал изданию православно-патриотической газеты «Литературный Иркутск», входил в совет литературного журнала «Сибирь».

12 марта 2015 года Валентин Григорьевич Распутин попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии и 14 марта скончался, не дожив одного дня до своего 78-го дня рождения.

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