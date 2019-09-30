Родился Отто Шмидт

Советский математик, географ, астроном, исследователь Севера Отто Юльевич Шмидт родился 30 сентября 1891 года в городе Могилеве. В детстве работал в лавке письменных принадлежностей в Белоруссии. Деньги на обучение одаренного мальчика в гимназии дал его дедушка – Фрицис Эрглис. В 1913 году Отто Шмидт окончил университет и был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию. После Октябрьской революции 1917 года в течении нескольких лет он занимал различные государственные должности — был одним из организаторов высшего образования и науки в СССР.

В 1923-1956 годах Шмидт был профессором математики в Московском университете и одновременно вел руководящую научную и научно-организационную работу в различных областях. Отто Юльевич – один из основателей и главный редактор Большой советской энциклопедии (1924-1942 годы). В 1935 году он стал действительным членом Академии наук СССР. К тому времени был издан ряд его работ по географии, геофизике, геологии, астрономии. Отто Шмидт основал в 1937 году новый институт – Институт теоретической геофизики Академии наук СССР с целью комплексного изучения Земли как планеты. Он же стал первым его директором (1937-1949). Сегодня это Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта.

Известен Отто Юльевич и как великий путешественник — в 1929 и 1930 годах он возглавлял экспедиции на ледокольном пароходе «Георгий Седов», в 1932 году — экспедицию на ледокольном пароходе «Сибиряков», которая впервые прошла за одну навигацию из Архангельска в Тихий океан, в 1933-1934 годах — плавание на пароходе «Челюскин» по Северному морскому пути. В 1937 году он участвовал в организации дрейфующей научной станции «Северный полюс-1» (за это ему было присвоено звание Героя Советского Союза), а в следующем году руководил операцией по снятию персонала станции со льдины. Помимо научной, исследовательской и педагогической работы Шмидт занимался и общественной деятельностью — он был депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва, членом ЦИК СССР. Награжден орденами и медалями.

7 сентября 1956 года Отто Юльевич Шмидт умер в Москве. В честь него названы мыс на побережье Чукотского моря и остров в Карском море.

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