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Родился Николай Сванидзе

Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Семья была в родстве со Сталиным: Николай – внук Александра Семёновича Сванидзе, брата первой жены Сталина.

Николай Сванидзе учился на историческом факультете МГУ и в 1977 году окончил его. В 1975 году вступил в ряды КПСС, но, разочаровавшись, вышел из неё уже в 1991 году, усердно занимаясь на журналистском поприще.

Он неоднократно выезжал за границу и работал в Институте РАН США и Канады. В 1991 году пришёл на российское телевидение, создал и вёл программы «Контрасты», «Подробности», «Зеркало», «Суд времени», «Исторический процесс».

В 2006 году Сванидзе снялся в кино, сыграв роль своего дальнего родственника, Алёши Сванидзе, брата первой жены Сталина в телесериале «Жена Сталина».

C 1996 года Николай Сванидзе – заместитель председателя, а с февраля 1997 года по май 1998 года он – председатель ВГТРК. Сванидзе – автор и ведущий цикла исторических программ на Российском телевидении и член бюро Союза журналистов в Москве. Также с ноября 2013 года работает на радиостанции «Серебряный дождь».

В 2005-2014 годах Николай Сванидзе являлся членом Общественной палаты РФ, он занимал пост председателя комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести, был членом межкомиссионной рабочей группы по международной деятельности Общественной палаты, членом комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы с правом совещательного голоса. В настоящее время входит в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

С 2007 года он возглавляет кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, а также преподает в Московском Институте Телевидения и Радиовещания «Останкино».

Николай Сванидзе награжден орденом «За личное мужество» и орденом Почета, а также является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы» (1995). Живёт и работает в Москве.

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