Родился Николай Некрасов

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Советский и российский дирижер, педагог, Народный артист СССР Николай Николаевич Некрасов родился 30 июня 1932 года в Москве. В детстве у него было много увлечений. В школе его интересовали минералогия, химия. Но поскольку его родители были музыкантами, именно эта сторона личности Николая получила развитие.

Его мать была виолончелисткой, отец — дирижером на Всесоюзном радио. С оркестром отца Николая выступали многие знаменитые певцы: М.Рейзен, И.Козловский, С.Лемешев. В доме Некрасовых часто бывали музыканты, не стихали разговоры о музыке.

В 1947 году Николай поступил в музыкальное училище имени Октябрьской Революции в класс домры, затем продолжил обучение в классе балалайки. В 1952 году он окончил училище с отличием. С 1952 по 1954 год Николай Некрасов сделал перерыв в музыке и обучался в военном училище летчиков-истребителей в городе Умани.

В 1960 году Николай окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу дирижирования. С 1957 по 1960 годы он был главным дирижером оркестра хора имени Пятницкого, с 1960 по 1973 годы — главным дирижером оркестра Государственного академического ансамбля народного танца СССР.

С 1973 года Николай Некрасов — главный дирижер и художественный руководитель академического оркестра русских народных инструментов Гостелерадио СССР. С 2002 года оркестр с успехом гастролировал по многим городам России и мира, играл на концертах с участием таких знаменитых оперных исполнителей, как — Ирина Архипова, Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Артур Эйзен, Зураб Соткилава, Алибек Днишев.

Под руководством Некрасова оркестр Российского радио и телевидения добился блестящих результатов и стал одним из лучших симфонических оркестров России. В его исполнении звучали произведения разных жанров, а в фонд радио оркестром было записано более 500 музыкальных произведений и выпущено множество дисков.

Некрасов часто выступал на радио и на телевидении, писал о проблемах развития оркестров народных инструментов.

Известен Николай Николаевич и своей преподавательской деятельностью. С 1985 по 1998 год он возглавлял кафедру оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных, а с 2001 года являлся профессором Московской Государственной консерватории имени Чайковского (кафедра композиции и инструментовки).

Народный артист СССР и РСФСР, Заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР в области искусства, обладатель золотой медали и звания лауреата Международного конкурса VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957), лауреат премии Фонда Ирины Архиповой — Некрасов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почета. Он являлся членом правления Центрального дома работников искусств, вице-президентом Международного союза музыкальных деятелей, членом правления Фонда Ирины Архиповой.

Всю свою плодотворную жизнь Николай Николаевич посвятил музыке и не собирался останавливаться на достигнутом, он был полон энергии и творческих планов.

Но 21 марта 2012 года на 79-м году жизни выдающийся дирижер Николай Николаевич Некрасов скончался в Москве, он был похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

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