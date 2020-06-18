Родился Максим Галкин

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Российский артист эстрады, телеведущий, актер, певец Максим Александрович Галкин родился 18 июня 1976 года в Московской области, в семье военнослужащего и научного работника. Отец артиста – генерал-полковник танковых войск в то время часто переезжал из-за службы. Поэтому семья Максима успела пожить в Германии, а затем – в Одессе, где Галкин пошел в школу, и Бурятии, в военном городке Сосновый Бор. Оттуда Галкины переехали в Москву. По словам артиста, он рос в дружной семье, окруженный любовью. С детства Галкин «видел, как мама посвящает себя отцу и как отец посвящает себя маме».

С ранних лет у Максима проявлялся яркий артистический талант. Он играл в школьных спектаклях, представая перед зрителями в самых разных ролях, а также активно совершенствовался в пародиях, которые пользовались у окружающих большим успехом.

Окончив в 1993 году московскую гимназию, Галкин поступил на факультет лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. Спустя пять лет он начал работу над кандидатской диссертацией на тему «Соотношение стилистических систем оригинального и переводного текстов». Кроме русского, Максим говорит на английском, немецком, французском, испанском и чешском языках, а также знает церковнославянский.

Весной 1994 года Галкин дебютировал в спектакле Студенческого театра МГУ «Фонтаны любви к ближнему». В том же году он принял участие в программе «Дебюты, дебюты, дебюты», представленной в Театре эстрады. С удачных пародий Владимира Жириновского и Бориса Ельцина и начался стремительный взлет талантливого артиста. По приглашению Бориса Брунова Максим Галкин начал работать в Театре Эстрады, впоследствии гастролировал с известным российским писателем-сатириком и исполнителем Михаилом Задорновым. Он даже называл молодого артиста собственным «преемником».

В течение 2001 года Галкин был удостоен целого ряда премий, а летом состоялся его первый сольный концерт. Он прошел в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске». Осенью артист решил попробовать себя в новом жанре, записав совместно с Аллой Пугачевой песню «Будь или не будь».

Позже Алла Борисовна рассказывала, что их с Галкиным роман начался именно в 2001 году. Но прославленная певица в тот момент находилась в законном браке с Филиппом Киркоровым. Официально пара узаконила свои отношения лишь десять лет спустя после знакомства – в декабре 2011 года. В сентябре 2013 года у Галкина и Пугачевой появились на свет дочь Елизавета и сын Гарри.

В настоящее время Максим Галкин продолжает активную гастрольную деятельность, он участвует в различных телешоу и программах. Однако теперь его насыщенный график составляется так, чтобы обязательно хватало времени на семью. Живет и работает в Москве.

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