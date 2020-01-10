Родился Леонид Кравчук

Советский и украинский политический деятель, 1-й Президент Украины (1991-1994) Леонид Макарович Кравчук (укр. Леонід Макарович Кравчук) родился 10 января 1934 года в польском селе Великий Житин (с 1939 года входит в состав Ровненской области Украины), в семье крестьянина. Отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, Леонида воспитывали мать и отчим.

В 1958 году Кравчук окончил Киевский государственный университет и два года преподавал в Черновицком финансовом техникуме. До избрания на пост президента в 1991 году занимался профсоюзной и партийной работой. С 1958 по 1991 годы Леонид Макарович был членом КПСС, вышел из партии после провала попытки государственного переворота в августе 1991 года.

Во время первых президентских выборов на Украине Кравчук баллотировался на пост президента как беспартийный. Его поддержали активисты запрещенной в то время коммунистической партии и часть национал-демократов. 1 декабря 1991 года Леонида Макаровича избрали президентом Украины. А еще через неделю Кравчук подписал с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем так называемые Беловежские соглашения, которые завершили историю СССР.

Время правления Кравчука отметилось приватизацией промышленности Украины, значительной коррупцией и высокой инфляцией, которая с 1992 по 1994 год достигла тысячи процентов, что привело к многолетним задержкам заработной платы.

Вторые президентские выборы, состоявшиеся досрочно в 1994 году, выиграл Леонид Кучма. А Кравчук в сентябре 1994 года был избран депутатом Верховной Рады от фракции «Социально-рыночный выбор», позже он вошел в депутатскую группу «Конституционный центр».

Леонид Кравчук является автором ряда книг и свыше 500 статей. В 2001 году ему присвоено звание героя Украины с вручением ордена Державы.

Бывший президент увлекается шахматами, охотой и футболом, занимается общественной деятельностью. В частности, он является почётным Президентом Международного общественного объединения «Ровенское землячество».

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