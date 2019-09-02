Родился Феликс Штильмарк

Советский и российский эколог, охотовед, писатель Феликс Робертович Штильмарк, советский и российский эколог, охотовед, писатель, человек, стоявший у истоков становления заповедного дела в СССР, родился 2 сентября 1931 года в Москве. Его отец, Роберт Штильмарк, был писателем (его самый известный роман – «Наследник из Калькутты»).

В 17 лет, сразу после окончания школы, Феликс Штильмарк отправился в первую экспедицию, организованную Институтом леса Академии наук СССР. В 1956 году, окончив Московский пушно-меховой институт, он по распределению уехал работать охотоведом в Сургут. А спустя 10 лет, в 1966 году, защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата биологических наук.





Еще в студенческие годы Штильмарк стал членом Московского общества охотников и рыболовов. Позже он получил статус почетного члена Росохотрыболовсоюза. В разные годы жизни Штильмарк работал в Зоологическом музее МГУ, Московском зоопарке, Институте леса АН СССР, ВНИИ лесного хозяйства «Союзгипролесхоз», Юганском заповеднике.

Штильмарк – человек, чье имя напрямую связано со становлением и развитием заповедного дела в СССР. При его участии на территории Советского Союза было создано более 20 заповедников. В их числе – Сохондинский (1973 год), Малая Сосьва (1976 год), Таймырский (1979 год), Юганский (1982 год), Центрально-Сибирский (1985 год) и другие.

С 1987 года Штильмарк был составителем и членом редколлегии альманаха «Охотничьи просторы». Литературная деятельность занимала в его жизни огромное место. Она написал более 400 научных и научно-популярных книг, статей и монографий, посвященных, в основном, заповедному делу, а также таежным лесам России. Главным трудом Штильмарка стала книга «Историография Российских заповедников». Уже после смерти ученого, в 2005 году, была издана еще одна его книга – «Идея абсолютной заповедности». В 1997 году Штильмарк получил степень доктора биологических наук.

31 января 2005 года, в возрасте 73 лет, Феликс Робертович Штильмарк скончался в Москве.

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