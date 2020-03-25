Родился Ефим Шифрин

Советский и российский актер, артист эстрады, режиссер, писатель Ефим Шифрин (настоящее имя — Нахим Залманович Шифрин) родился 25 марта 1956 года в Магаданской области, где находилась в ссылке его семья. После реабилитации родителей семья Шифриных переезжает в Ригу.

После школы Ефим пытался поступить в Московское театральное училище, но не прошел конкурс. После этого он поступает на филологический факультет Рижского университета. Однако, проучившись только год, бросает университет и уезжает в Москву, где поступает в Эстрадно-цирковое училище.

Здесь он успешно учится под руководством Романа Виктюка. У него же с 1977 года начал играть в Студенческом театре МГУ. Среди театральных работ Ефима в то время — роли в спектаклях «До свидания, мальчики!», «Ночь после выпуска».

Продолжив образование, в 1985 году Ефим Шифрин заканчивает ГИТИС по специальности «Режиссура эстрады». Поворотным в его творческой карьере стал 1986 год, когда он выступил на телевидении с монологом «Магдалина». Это выступление принесло ему всенародную популярность.

В дальнейшем Шифрин выступал с множеством миниатюр, а затем и с эстрадными спектаклями, среди которых можно назвать «Три вопроса», «Фотография на память», «Я играю Шостаковича» и другие.

Карьеру драматического актёра он начал в 1996 году в театре Романа Виктюка. В дальнейшем, кроме Виктюка, сотрудничал с такими театральными режиссерами, как Евгений Гинзбург, Владимир Мирзоев, Валерий Саркисов, Михаил Козаков.

В 1990 году Ефим создал «Шифрин-Театр», которым руководит и сегодня. Помимо выступлений на сцене и эстраде, он также принимает участие во многих телепередачах, озвучивании мультфильмов, снимается в кино.

Шифрин автор четырёх книг — «Театр имени меня» (в соавторстве с Г.Виреном), «Личное дело Ефима Шифрина», «Течет река Лета», «Я большая панда», а также интернет-дневников — «Течёт река Лета», «Мир тесен» и «Дневник Котельника», опубликованных на его официальном сайте. И сегодня он продолжает свою успешную творческую карьеру, живёт и работает в Москве.

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