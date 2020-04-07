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Родился Джеки Чан

Китайский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Джеки Чан родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Родители его были настолько бедными, что даже намеревались продать мальчика акушеру, но передумали.

Через некоторое время им удалось устроиться на работу в посольстве США в Австралии. Когда Джеки исполнилось семь лет, его отправили учиться в Гонконг в Школу Пекинской Оперы. Школа была очень престижной, в ней преподавали боевые искусства, актёрское мастерство, пение, акробатику, танцы. По словам самого Джеки, там он развил силу воли и научился стремиться к победе. Тогда же он увлекся и боевым искусством кунг-фу.

В 1971 году после окончания школы Джеки устроился на работу каскадером. Именно в этом качестве он и начал свою карьеру в кино, иногда его занимали в эпизодах и небольших ролях. Уверенно владея кунг-фу, акробатикой, обладая хорошей пластикой и навыками сценического мастерства, Чан с середины 1970-х годов начинает играть более крупные роли, а затем и сам ставит фильмы — в основном он делает картины развлекательного плана.

Среди первых заметных работ Чана — фильмы «Змея в тени орла», «Пьяный мастер», «Доспехи бога». После этого он очень быстро стал самым высокооплачиваемым актером Гонконга. Пробовал себя и в качестве сценариста, был режиссером своих фильмов, сам писал музыку, и сам же исполнял в них все трюки.

Покорив всю Азию, он начал мечтать об Америке. Первые фильмы, представленные в США, не привлекли особого внимания, и Джеки сложил было руки. Но присуждение ему в 1994 году премии MTV за большой вклад в киноискусство сподвигло его на вторую попытку покорения Америки.

Настоящий успех пришёл к Чану после картины «Разборка в Бронксе» в 1995 году. Затем были фильмы «Криминальная история», «Пьяный мастер 2», «Первый удар», «Громобой», «Шанхайский полдень», «Час пик», «Вокруг света за 80 дней», «Шпион по соседству», «Шаолинь», «Доспехи бога 2» и другие, которые также были приняты зрителями очень хорошо и получили признание. Джеки покорял публику своим юмором, трюками и сценами боев. Именно эти моменты стали своего рода визитной карточкой актёра и режиссера. В главных ролях он снялся более чем в 100 фильмах.

Известен Чан и как успешный поп-исполнитель — с 1984 года он выпустил более 100 песен на 20 альбомах. Причем поёт он на китайском, японском и английском языках, часто исполняя заглавные песни для своих фильмов. А также принимал участие в озвучивании мультфильмов.

Будучи большим поклонником автоспорта, Джеки вместе с гонщиком Дэвидом Ченом является совладельцем китайской гоночной команды Jackie Chan DC Racing.

Широко известен Чан и своей благотворительной деятельностью, часто он выступает как посол доброй воли ЮНИСЕФ в различных акциях и мероприятиях. О нем написано немало книг, у Джеки есть звёзды на Авеню Звёзд в Гонконге и на Аллее Звёзд в Голливуде, а также на Старом Арбате в Москве. Кавалер ордена Британской империи он является обладателем почётной премии «Оскар» за вклад в киноискусство.

Сегодня Джеки Чан — один из самых знаменитых азиатских актеров и режиссеров в мире и популярных героев боевиков — продолжает много работать и полон творческих планов.

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