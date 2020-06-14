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Родился Дональд Трамп

Алексей Агеев
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45-й президент США (с 2017 года), американский бизнесмен и политик Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке (США). Отцом будущего президента страны был потомок немецких иммигрантов Фред Крист Трамп, а матерью уроженка Шотландии Мэри Энн Маклауд.

В двадцатидвухлетнем возрасте Дональд Трамп начал трудиться в строительной компании своего отца, которая к тому времени уже создала жилой комплекс Trump Village. Общая стоимость этого грандиозного для 1960-х годов проекта ставила 70 миллионов долларов.

В 1971 году Дональд Трамп возглавил строительный конгломерат Trump Organization и оставался его руководителем вплоть до избрания на пост президента США. Проявив недюжинный предпринимательский талант и успешно преумножив родительские капиталы, Трамп основал компанию Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе.

Будущий американский лидер в период 1996-2015 годов также являлся владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Кроме того, политик выступал в качестве исполнительного продюсера и в течение четырнадцати сезонов (с 2004 по 2015 годы) вел популярное телешоу «Кандидат», которое выходило в эфир на канале NBC. Кроме того, миллиардер не раз появлялся в кино в качестве камео.

Впервые о планах вступить в борьбу за пост президента США Дональд Трамп заговорил еще в конце 1980 годов. В октябре 1999 года он официально объявил себя потенциальным кандидатом от Партии реформ, однако через несколько месяцев снял свою кандидатуру с выборов.

Летом 2016 года Дональд Трамп вновь решил участвовать в выборах и смог опередить всех соперников по итогам праймериз. Фактически он сразу гарантировал свое выдвижение единым кандидатом от республиканцев. Несмотря на прогнозы аналитиков, многие американцы довольно скептически относились к заявлениям Трампа. Не скрывая неприязни и даже сарказма, довольно резкие реплики позволяли себе как простые граждане США, так и звезды.

После того, как 8 ноября 2016 года семидесятилетнему Дональду Трампу удалось опередить свою соперницу Хиллари Клинтон, он стал старейшим впервые избранным президентом страны. Ранее рекордсменом считался Рональд Рейган, пришедший в Белый дом в возрасте 69 лет. Кроме того, Дональд Трамп – самый богатый человек из тех, кто вступал на пост главы Соединенных Штатов. Инаугурация на пост главы государства состоялась 20 января 2017 года.

Дональд Трамп женат в третий раз, у него пятеро детей. Нынешней первой леди является 46-летняя уроженка Словении Меланья Кнавс. Они женаты с 2005 года.

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