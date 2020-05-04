Родился Александр Керенский

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Российский политический и общественный деятель Александр Фёдорович Керенский родился 4 мая 1881 года в Симбирске (ныне Ульяновск), в семье директора гимназии. После гимназии поступил на юридический факультет Петербургского университета, который окончил в 1904 году.

Он стал известен как адвокат благодаря своим выступлениям на политических процессах. В 1912 году Керенский был избран в IV Государственную думу от партии трудовиков и занимал пост председателя фракции. Именно в Думе были в полной мере проявлены его ораторские способности и дипломатический талант.

После февральской революции 1917 года он был назначен министром юстиции Временного правительства и заместителем председателя Петроградского совета. Керенский обеспечивал подготовку боевых действий на фронтах Первой мировой войны, возглавив в мае военное министерство. Июньское наступление практически сразу провалилось, и большевики предприняли попытку переворота, на подавление которого Керенский отправил в Петроград казачьи части. Многие из организаторов переворота (Троцкий, Каменев, Зиновьев) оказались за решеткой.

После реорганизации Временного правительства 21 июля 1917 года, Керенский стал премьер-министром. В сентябре 1917 года для противодействия Корниловскому мятежу Керенский распорядился раздать оружие рабочим Петрограда и освободить из заключения большевиков.

1 сентября Керенский объявил Россию республикой. Когда в ночь на 7 ноября 1917 года Военно-революционный комитет при Петроградском совете организовал восстание, Керенский бежал из Петрограда.

После прихода к власти большевиков и разгрома пытавшихся оказать им сопротивление частей генерала Краснова, Керенский отправился на Дон, затем эмигрировал во Францию. Появившись в 1918 году в Лондоне, он присоединился к деятелям контрреволюции, однако, его деятельность в период существования Временного правительства не позволила ему сыграть заметную роль в белом движении.

Керенский жил сначала во Франции и Великобритании, а с 1940 года – в Нью-Йорке, продолжая вести активную пропаганду против советского режима. В 1949 году обращался по радио из Лондона к гражданам России, участвовал в организации Союза освобождения России. Он — автор мемуаров, исторических исследований, составитель и редактор публикаций по истории русской революции.

Умер Александр Фёдорович Керенский в Нью-Йорке 11 июня 1970 года.

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